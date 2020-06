Os estudantes que não conseguem entrar acessar esses canais devem entrar em contato com a escola, que providenciará as atividades

publicado em 25/06/2020

A Escola Estadual Professora Esmeralda Sanches da Rocha fica no bairro Estação (Foto: Escola Esmeralda)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Para manter a participação dos alunos nas aulas não-presenciais e fazer com que eles sigam motivados, a diretora da Escola Estadual Professora Esmeralda Sanches da Rocha, Alessandra Renata Zanini, procurou o jornal A Cidade e destacou a importância dessa modalidade de ensino necessária em meio à pandemia.

“Estamos com muitas saudades dos nossos alunos, eles são muito importantes para nós, e nesse momento eu reforço a importância deles participarem das aulas não-presenciais por meio do Centro de Mídias”, falou a diretora da escola que fica no bairro Estação. É necessário ainda, acrescentou, a realização das atividades do roteiro de estudos que são enviados pelos grupos de WhatsApp e outros canais de comunicação.

Já os estudantes que não conseguem entrar acessar esses canais devem entrar em contato com a escola, que providenciará as atividades. “Não deixem de participar, é de suma importância”, destacou.

Alessandra disse ainda que todos estão muito ansiosos para o início das aulas presenciais “para que possamos nos reencontrar e dar continuidade às nossas atividades e momentos de aprendizagem”.