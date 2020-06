Revoltada, a população questionou o funcionamento da atividade, enquanto o comércio foi obrigado novamente a baixar as portas

publicado em 05/06/2020

Cobrança de estacionamento rotativo conhecido popularmente como Área Azul segue funcionando na cidade. (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Em meio ao fechamento do comércio, a manutenção da cobrança da Área Azul em Votuporanga provocou muitas críticas. Revoltada, a população questionou o funcionamento da atividade, enquanto o comércio foi obrigado novamente a baixar as portas.

Eliane Francisco fez exatamente esse questionamento: “o comércio fechou, então por que a Área Azul está nas ruas? Esse prefeito tá de zoeira (sic)”. Geni DocusseMejan fez a mesma observação: “a Área Azul não para, né”.A moradora Viviane Ribeiro também reclamou da situação. “A Área Azul está trabalhando, esse prefeito está de palhaçada”, escreveu. Já Neire relatou: “Está fechado para quem precisa trabalhar, mas a rua está cheia de gente andando atoa, então tem que começar a multar o povo que está rua e fechar tudo, a Área Azul pode e os comerciantes não, é cada coisa, viu”.

Após a repercussão o jornal A Cidade entrou em contato com o Centro Social, entidade sem fins lucrativos responsável pelo serviço na cidade. Em nota, a entidade afirmou que além da manutenção do emprego de 70 pessoas e o sustento de mais de 200, a manutenção do serviço é essencial para garantir o atendimento as mais de 645 crianças e adolescentes assistidas por ela.

Confira a nota em seu inteiro teor:

A Área Azul de Votuporanga é desenvolvida pelo Centro Social de Menores, uma entidade sem fins lucrativos. A parceria foi firmada com a Prefeitura de Votuporanga através de um processo de Chamamento Público, para execução do serviço do estacionamento rotativo.

O Programa Novos Caminhos – conhecido como Área Azul, visa organizar o estacionamento público e o fluxo de veículos na área central do município, permitindo maior fluidez do trânsito e melhor uso do espaço público. Além disso, gera emprego direto para 70 pessoas, assegurando seus direitos trabalhistas e previdenciários, e indiretamente, em média, mais de 200 pessoas que integram essas famílias.

Destacamos que, parte da arrecadação é destinada aos serviços sócio assistenciais desenvolvidos pela entidade, beneficiando mais de 645 crianças, adolescentes, jovens e adultos.