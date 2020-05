O último levantamento da dengue divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde apontou quatro mortes 8.050 casos confirmados na cidade

publicado em 13/05/2020

Foto divulgada por Isabella Guisi na publicação do Facebook no grupo Reclame Votuporanga

Em meio ao momento pandemia da Covid-19, problemas antigos da cidade ainda se fazem presentes, como é o caso da dengue que está em exposição e é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Moradores de Votuporanga relatam que estão sem saber o que fazer para resolver o problema que os perturba diariamente.

Isabella Guisi que mora no Centro do município, manifestou por meio de uma rede social a preocupação com a doença. “Estão vendo essa foto? Pois é, foi isso que eu matei somente no meu quarto em três minutos, vocês não têm noção do tanto que matamos por dia com a raquete dentro e fora da minha casa”, disse.

A jovem disse ainda que durante um período de três meses precisou fazer um tratamento com custo elevado, pois ficou com imunidade abaixo do considerado normal por ter pegado dengue três vezes, a última em fevereiro deste ano. “Nunca mais tive o fígado 100% depois das dengues, tive alteração da visão, dores de cabeça que não passam. Minha mãe já pegou dengue duas vezes”, disse Isabella.

O apelo de Isabella vai para as autoridades do município que não se pronunciam e não tomam atitudes novas para conter a dengue. “Estamos de saco cheio, revisamos nosso quintal diariamente, caixas de água, ralos, geladeiras, podamos as nossas árvores para entrar claridade dentro de casa e espantar esses malditos, não conseguimos mais dormir em paz, venenos para insetos já não os mata mais, soluções caseiras muito menos, até quando vamos nos responsabilizar por inconsequência de terceiros?”, questionou.

A indignação da moradora foi acompanhada por outras dezenas de relatos de situações semelhantes. “Não sei em que bairro você mora, mais aqui no jardim de Bortole está desse jeito, insuportável essa situação”, disse Leandro Marana. “Essa semana fui a Votuporanga porque sou de Nhandeara, estava no carro tomando precaução por um vírus e outro vilão estava picando minha perna, quando vi dei um tapa e consegui matar mais fiquei morrendo de medo, porque peguei dengue há dois meses atrás. É a coisa mais terrível, porque dengue também mata”, comentou Sueli Alexandre.