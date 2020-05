Academias e igrejas voltam a fechar as portas a partir de segunda-feira (1º)

publicado em 31/05/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brComo a Prefeitura Municipal de Votuporanga preferiu, por precaução, voltar para aderir à fase Vermelha do Plano São Paulo, só funcionarão na cidade os serviços essenciais, e nem não todos.Cultos religiosos de todas as religiões e doutrinas voltaram a fechar, assim como academias, clubes sociais e portas do comércio (para recebimento) a partir desta segunda-feira (1º).