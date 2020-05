Segunda cidade da região com melhor índice de isolamento nesta semana é Birigui (SP), com 47% na segunda e terça-feira

publicado em 07/05/2020

(Foto: A Cidade)

Votuporanga (SP) tem a melhor taxa de isolamento das cidades do noroeste paulista que são monitoradas pelo governo de São Paulo como uma das medidas contra a proliferação do coronavírus. O monitoramento é feito pelo sinal do celular.Nesta semana, Votuporanga registrou 52% de isolamento na terça-feira (5) e 53% de isolamento na segunda-feira (4). Os dados de quarta-feira (6) ainda não foram divulgados.A segunda cidade com melhor índice de isolamento nesta semana na região é Birigui (SP), com 47% na segunda e terça-feira.As duas maiores cidades do noroeste paulista, São José do Rio Preto e Araçatuba, registraram a mesma taxa de isolamento, sendo 39% na terça-feira e 40% na segunda-feira. Já Catanduva registrou 39% nos dois dias.No momento, há acesso a dados referentes a 104 cidades maiores de 70 mil habitantes. As três melhores cidades do Estado na questão de isolamento são: São Sebastião (63%), Ubatuba (61%) e Lorena (60%). Votuporanga está na 16ª colocação no ranking estadual.A taxa de isolamento é viabilizada por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Governo de São Paulo possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no Estado. As informações são aglutinadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.*G1.com