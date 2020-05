Após a troca de farpas registrada pelas redes sociais e também na sessão ordinária do último dia 26, os diálogos na sede do Poder Legislativo estão cada vez mais ríspidos entre os vereadores

publicado em 29/05/2020

Meidão, Chandelly e Emerson Pereira trocaram farpas por causa do carro da Câmara e o clima no Legislativo ficou tenso. (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duarte

O clima está tenso nos corredores da Câmara Municipal de Votuporanga, conforme antecipou a coluna “Anote Aí” de ontem e foi revelado por uma fonte do A Cidade. Após a troca de farpas registrada pelas redes sociais e também na sessão ordinária do último dia 26, os diálogos na sede do Poder Legislativo estão cada vez mais ríspidos entre os vereadores.

Tudo começou com uma live feita pelos vereadores Leonardo Brigagão, o Chandelly (Podemos), e Emerson Pereira (PSDB) questionando algumas medidas adotadas pelo presidente da Casa, MehdeMeidão (DEM),de contenção ao coronavírus e também visando, segundo ele, a economia de recursos do Legislativo.

Na transmissão de pouco mais de 30 minutos, os edis questionam o fato da Câmara Municipal estar fechada em razão da pandemia e a proibição do uso dos veículos oficiais pelos vereadores.

“Cabe ao vereador cobrar e reivindicar e a gente não está conseguindo trabalhar porque a Câmara está fechada e o pior é que recentemente a Câmara comprou um carro de R$ 100 mil e a gente não pode usar esse carro. Já que não podemos atender a população na Câmara Municipal, pelo menos que o presidente libere os carros para que nós possamos ir até o problema quando solicitado por algum munícipe. O carro da Câmara é para isso, exclusivamente para isso e nem isso estamos podendo fazer”, disse Chandelly no vídeo.

Ele ainda disse que os vereadores costumam usar seus veículos próprios, porém, diante da grande procura da população, se faz necessário o uso do veículo oficial. “Estamos de mãos atadas, pois a Câmara está fechada e a gente não pode usar o veículo para atender a população. Ou então o Meidão pega os carros e devolve lá para o Poder Executivo que eles fazem o que quiserem”, completou.

O desabafo dos vereadores gerou uma resposta de Meidão que, no dia seguinte, também por vídeo, refutou as reclamações e disse que os vereadores em questão já utilizaram o carro mais de 300 vezes.

“Esse vereador que critica que não tem o carro já fez mais de 300 viagens dentro da cidade usando o carro da Câmara. Quero dizer para a população que o que o vereador recebe não é salário, é subsídio que é justamente para ele fazer as despesas pessoais dele como vereador”, disse o presidente da Câmara em sua resposta.

Nova reação

Na sessão posterior aos embates nas redes sociais uma nova reação. Emerson e Chandelly questionaram qual é a economia que o Meidão está fazendo apontando que foram gastos cerca de R$ 300 mil em construção no prédio do Legislativo e ainda abriu licitação para a compra de um novo módulo para ser acoplado ao arquivo da Câmara.