De acordo com o último Informe Diário divulgado pelo hospital no final da tarde de ontem, nove pacientes que testaram positivo estão internados, além outros dois com suspeita da doença.

publicado em 27/05/2020

A taxa de ocupação dos leitos de UTI para coronavírus na Santa Casa chegou a 50% (Foto: Arquivo Santa Casa)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A taxa de ocupação da ala isolada para pacientes com suspeita e confirmados de Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga continua crescendo. De acordo com o último Informe Diário divulgado pelo hospital no final da tarde de ontem, nove pacientes que testaram positivo estão internados, além outros dois com suspeita da doença.

Dos nove confirmados com a doença, cinco estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave, dois deles respiram com o auxílio de aparelhos. Os outros quatro estão em ala e estáveis. Também estão em ala mais dois pacientes com suspeita da Covid-19.

Ocupação

Para atendimento ao novo vírus o hospital separou uma ala isolada com 15 leitos de enfermaria e uma UTI com dez leitos a fim de socorrer os casos mais graves. Levando em consideração o informe, a taxa de ocupação da enfermaria é de 40%, enquanto da UTI está em 50%.