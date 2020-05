Fundação Rotária destinou recurso para a compra de equipamentos de proteção individual para combate ao Coronavírus

publicado em 26/05/2020

Além desta ação conjunta, o Rotary Oito de Agosto também contribuiu com uma doação em dinheiro (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Com a pandemia do Coronavírus (Covid-19), os associados do Rotary estão focados em ajudar a superarmos essa fase difícil. Os membros se engajam em suas comunidades, reunindo-se para fazer projetos e oferecer auxílio a quem precisa.Quatro Rotarys Clubs – Oito de Agosto, Votuporanga, Novo Milênio e Novas Gerações – se uniram para colaborar com a Santa Casa. Uma iniciativa encabeçada pelas quatro entidades – com a coordenação do governador assistente José Luiz Pavam - possibilitou uma grande doação para o Hospital, referência para 53 cidades da região noroeste.A Fundação Rotária destinou R$8.571,00 para a compra de equipamentos de proteção individual. “Com uma decisão unânime, optamos por contribuir com a Instituição, que é a nossa grande referência. Atende diversos municípios, além de termos muitos companheiros rotarianos como o provedor Luiz Fernando Góes Liévana e Amaro Rodero, tesoureiro. Nada mais justo que beneficiar a Santa Casa”, disse o presidente do Rotary Oito de Agosto, Marcelo Mamone.Foram destinados itens como máscaras, aventais laminados, luvas de cano longo. “Recebemos uma relação do Hospital e priorizamos equipamentos muito utilizados, de qualidade e de um custo mais alto, para que nossa colaboração seja ainda mais efetiva”, complementou.Além desta ação conjunta, o Rotary Oito de Agosto também contribuiu com uma doação em dinheiro. “Depositamos R$10.200 para a Instituição, como uma forma de agradecer por tudo que fazem, potencializando ainda mais nossa ajuda”, disse. Paralelo à ação para a Santa Casa, eles destinaram uma tonelada de arroz e feijão para a campanha Votu Solidária para as demais entidades.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu as iniciativas. “Tenho um grande orgulho de ser rotariano, um clube disposto a servir o próximo. Quero agradecer cada membro em nome dos presidentes Edivam Irineu Sanches (Rotary Club de Votuporanga); Rosely Eleutério Rodrigues (Novo Milênio); Luciana Gossn Garcia (Novas Gerações) e Marcelo Mamone (Oito de Agosto), este último em especial por suas duas contribuições. Estas colaborações refletem em assistência mais segura no combate ao Coronavírus”, finalizou.