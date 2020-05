Familiares de um servente de pedreiro do Maria Lúcia tinham chamado a polícia para contê-lo durante uma briga dentro de casa

publicado em 16/05/2020

Um rapaz de 19 anos foi preso, na madrugada deste sábado, 16, após desferir um soco na boca de um policial militar, que havia ido a uma residência no Jardim Maria Lúcia para conter uma briga familiar. Foi necessário pedir reforço policial para tentar controlar o agressor.Segundo o boletim de ocorrência, foi a própria família do servente de pedreiro que chamou a PM. O rapaz teria agredido o ex-sogro e ameaçava bater na ex-mulher.Quando os policiais pediram para o rapaz se acalmar e parar de xingar o ex-sogro, ele foi para cima de um dos dois, chegando a segurar na farda, e tentou desferir um soco, mas foi contido.No momento em que o policial pegou as algemas, o rapaz desferiu um soco que acertou a sua boca. Logo em seguida, chegou reforço policial e o rapaz foi imobilizado e colocado na viatura.O policial ferido teve de passar por atendimento na UPA Norte e ficou sob observação médica.O agressor foi levado para Central de Flagrante, onde o delegado de plantão determinou sua prisão em flagrante por resistência e lesão corporal. Ele foi enviado para carceragem da Deic de Rio Preto e vai aguardar seu caso ser julgado em audiência de custódia, no plantão deste sábado.*Diário da Região