publicado em 09/05/2020

Dados são do último boletim epidemiológico

De acordo com o informativo, os novos casos são de uma mulher de 85 anos, que está em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos e de uma criança que foi notificado em março e já está curado.Ainda de acordo com o Boletim, dos 23 casos confirmados até hoje no município, 19 já estão curados, ou seja, atualmente apenas quatro pessoas estão indectadas na cidade.Votuporanga ainda possui três pessoas com suspeita da doença, além de 167 pessoas sendo monitoradas por terem apresentado sintomas gripais leves.