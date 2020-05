As novas posições são para processos de teleatendimento ativo de vendas e receptivo de suporte técnico

publicado em 22/05/2020

A abertura das vagas é parte do projeto de postos de trabalho home-office que a Vikstar já vinha implantando antes do surto de coronavírus e que está sendo ampliado (Foto: Divulgação)

A Vikstar, referência no segmento de Contact Center e BPO no Brasil, abriu 200 novas vagas de operador de contact center em modalidade home-office para Votuporanga, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Américo de Campos, Jales, Valentim Gentil e Tanabi, todos na mesma região do interior paulista.As novas posições são para processos de teleatendimento ativo de vendas e receptivo de suporte técnico. Podem participar da seleção candidatos com Ensino Médio completo, com mais de 18 anos, com ou sem experiência. Além disso, é necessário ter computador próprio (configuração mínima: Intel Core i5, 4GB de RAM e Windows 7 Pro) e conexão com Internet de pelo menos 15 Mbps.O salário corresponde ao piso da categoria. Benefícios variam conforme a vaga. O recrutamento será todo online, nos links abaixo. Os contratados receberão treinamento remoto da Vikstar.A abertura das vagas é parte do projeto de postos de trabalho home-office que a Vikstar já vinha implantando antes do surto de coronavírus e que está sendo ampliado.“O atendimento remoto se faz especialmente importante para evitar o contágio dos nossos colaboradores, permitir a continuidade do atendimento prestado em favor de nossos clientes e resguardar postos de trabalho, num momento em que toda a economia se reorganiza na pandemia”, explica o presidente da empresa, Mário Câmara.O executivo afirma que, além de ampliar a disponibilidade de vagas home-office, a Vikstar está implementando outras medidas para resguardar os funcionários do possível contágio com o vírus.Fundada em 2006, a Vikstar, é empresa brasileira referência nos setores de Contact Center e soluções digitais, com foco em gestão de clientes e processos de negócios por canais de voz e não-voz.A Vikstar opera em sete sites, nas cidades de São Paulo, Votuporanga (SP), Londrina (PR) e Teresina (PI), e emprega cerca de 7 mil pessoas em todo o país.O cadastro para os processos seletivos são feitos pelos links abaixo.ATIVO (VENDAS): https://vikstarfilialvotuporanga.pandape.com.br/Detail/26166ATIVO (VENDAS) https://vikstarfilialvotuporanga.pandape.com.br/Detail/26165RECEPTIVO (SUPORTE TÉCNICO) https://vikstarfilialvotuporanga.pandape.com.br/Detail/26460RECEPTIVO (SUPORTE TÉCNICO): https://vikstarfilialvotuporanga.pandape.com.br/Detail/26457