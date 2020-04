Em momento de cuidado e atenção redobrado com a saúde, o hotel faz a doação dos sabonetes às pessoas carentes

O momento exige cuidado redobrado e pensando nisso o Ville não iria deixar de contribuir por conta de sua responsabilidade social (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm mais uma atitude solidária de pessoas e empresas de Votuporanga em meio ao cenário pandêmico, de isolamento social e cuidados com saúde, o Ville Hotel Gramadão doou anteontem seis mil sabonetes para 12 entidades que atendem a população carente da cidadepara distribuírem aos seus assistidos.Segundo nota divulgada pelo hotel, o momento exige cuidado redobrado e pensando nisso o Ville não iria deixar de contribuir por conta de sua responsabilidade social.A reportagem entrou em contato com os desenvolvedores da iniciativa, e em conversa com o empresário Valmir Dornelas, ele disse que a necessidade de atender os mais carentes foi pensar que alguns deles não teriam acesso a esse produto de higiene, que é um aliado essencial no combate ao Covid-19. “Foi desenvolvido para o pessoal mais carente como conscientização da importância de se lavar as mãos nesse momento”, colocou.As 12 entidades beneficiadas são todas de Votuporanga e contaram também com a doação de 400 sabonetes para a campanha “Votu Solidária” que está sendo motivada do mesmo modo, em prol das famílias carentes votuporanguenses.Valmir ainda disse à reportagem que a fabricação dos sabonetesfoi pensada em toda a sua produção justamente para que essa doação fosse realizada à comunidade votuporanguense. Na embalagem foram colocadas frases para que as pessoas pensem na importância de lavar as mãos, principalmente neste momento em que a cidade e todo o mundo vive para conter a propagação do vírus.“É realmente para que as pessoas lavem as mãos, chegar em casa e higienizar as mãos, pois a finalidade é, essa conscientização da importância desta atitude.”, concluiu.