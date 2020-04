Na semana passada a empresa havia doado seis mil sabonetes, agora ela partiu para o leite, um dos alimentos mais completos

publicado em 22/04/2020

Os litros de leite foram distribuídos as entidades votuporanguenses

As ações solidárias em tempo de pandemia não param de se multiplicar em Votuporanga. Depois de doar seis mil sabonetes para garantir que a população mais carente também tenha condição de se proteger, o Ville Hotel Gramadão distribuiu ontem seis mil litros de leite para as entidades assistenciais da cidade.

Com as crianças sem aula, muitas perderam suas principais refeições que eram feitas nas escolas. O objetivo da ação, segundo empresário Valmir Dornelas, é garantir que essas pessoas tenham acesso aos benefícios nutritivos e energéticos do leite.

“Eu participei de duas entregas e se você ver a alegria deles, pois já tinha gente na frente esperando alimentos. E o leite é diferente, serve para o adulto, para a criança divide com todos em casa, pois é um alimento completo. Fazemos de coração e o coração se encheu de alegria ao ver a reação deles”, disse Valmir.

