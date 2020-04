Além de dar destinação correta a mais de 14 toneladas de materiais, o Oba colaborou com a geração de renda da Coopervinte

publicado em 09/04/2020

O OBA Festival terminou em fevereiro, mas os trabalhos continuaram. Durante e após o evento, a preocupação foi também com os resíduos gerados pelos foliões nos quatro dias de festa. Numa ação de responsabilidade ambiental, a organização destinou para a Converd e para a Coopervinte cerca de 14 toneladas de resíduos geradas com a realização do carnaval votuporanguense, no final de fevereiro deste ano.No período, foram descartados 157 kg de papel colorido, 234 kg de plástico preto, 239 kg de longa-vida “Tetra Pak”, 658 kg de latinhas de alumínio, 732 kg de plástico colorido 3.601 kg de garrafas Pet, 8.330 kg de garrafas de vidro, chegando a quase 14 mil quilos.Para impedir o descarte deste montante no aterro sanitário e minimizar o efeito dos poluentes resultantes da decomposição dos resíduos, uma força tarefa foi exercida pelos organizadores do evento com apoio da Converd, empresa de prestação de serviços de conservação de áreas verdes e da Coopervinte, cooperativa de reciclagem de Votuporanga.A bióloga Eliani Rodrigues da Silva, conta que “considerando que o papel leva até três meses para decomposição na natureza, plásticos e garrafas Pet demoram até 400 anos para este fim, embalagens longa-vida até 100 anos, latas de alumínio de 200 a 500 anos e vidro o tempo é indeterminado, a contribuição ambiental para ações deste âmbito tem impacto relevante e inestimável”.Segundo a bióloga, houve ainda uma importante colaboração para a geração de renda dos colaboradores que atuam junto à Coopervinte. “Valendo-se da estimativa de que 100 toneladas de material reciclável são coletadas por mês pela Coopervinte, houve um aporte de aproximadamente 14% na renda dos cooperados”, conta Eliani.