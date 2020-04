Essa é a segunda cobra que é vista no perímetro urbano de Votuporanga em menos de 30 dias

publicado em 09/04/2020

Jiboia, pequena, foi vista na rua Copacabana; já a sucuri estava no Parque da Cultura (Foto: Reprodução redes sociais)

franclin@acidadevotuporanga.com.brMais uma cobra foi vista pelas ruas de Votuporanga na tarde de quarta-feira, dia 8. Uma jiboia, pequena, foi fotografada na rua Copacabana, no Residencial Planalto, e viralizou na internet. O réptil saiu de um terreno baldio e atravessou a rua para uma área de mata nas proximidades.Essa é a segunda cobra que é vista no perímetro urbano de Votuporanga em menos de 30 dias. No dia 15 de março uma moradora registrou a imagem de uma sucuri de mais de dois metros às margens da represa do Parque da Cultura. Ela também se mobilizou nas redes sociais para que a população se alertasse sobre o risco.A moradora que fez o flagrante, relata que esteva sentada em um barranco próximo a represa acompanhada de seu namorado, quando a sucuri apareceu, ficou um bom tempo no local e tentou subir para a grama próxima do parquinho.Por ter presenciado muitas vezes ocasiões de pessoas usando o lago para nadar, pescar e buscar bolas; além das inúmeras crianças que frequentam o lugar, a fim de usufruir dos brinquedos que ficam próximos da represa, surgiu sua preocupação.“Algumas pessoas podem até já saber e terem visto, mas levei um susto quando vi, porque não imaginava encontrar uma sucuri em um lugar fechado e público, muito frequentado por sinal”, postou ela à época.