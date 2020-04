Em enquete realizada no Instagram a população manifestou opinião favorável ao fechamento do local

publicado em 13/04/2020

A enquete contou com a participação de 531 pessoas (Foto: Reprodução Redes Sociais/A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga em conjunto com a Defesa Civil, interditou o complexo formado pelo Centro de Lazer do Trabalhador “Oscar Bottura” e Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no último dia 9 em razão da pandemia de coronavírus. O objetivo é evitar aglomerações no espaço, como era visto todos os dias até a interdição.O parque está interditado para o uso da população, incluindo quadras de esportes, parquinho infantil e pistas de caminhada e ciclismo.A repercussão do fechamento foi imediata nas redes sociais e com isso a reportagem do jornal A Cidade, realizou uma enquete no Instagram para ver como a população reagiu a toda essa situação.A maioria das pessoas que participaram das enquetes, comentários e caixa de perguntas, foi favorável a decisão tomada pelos órgãos públicos da cidade.“Sensato, pois trabalhar não pode, mas fazer aglomerações em local público pode?”,questionouNiellenGouvea na aba de comentários que a redação deixou disponível.“Ótimo. Demorou até. São Paulo e outras cidades fecharam seus parques desde março”, completou Marcelo Haranaka.“A população não entende com a fala, com a escrita, então, tem que ser nas ações”, concluiu Vanda Marques.Quem se posicionou contra, também deixou seu ponto de vista. “Temos direito de ir e vir, acredito na liberdade que temos de escolha”, falou Alexandre Sasso.“Porque o parque tem que ser fechado e o pesqueiro abrir normalmente, igrejas, lojas e empresas”, reforçouGeraldãoMelin. “O parque é área livre... Tem que se tomar providências com os supermercados que estão todos lotados”, finalizouWalquiria Alfaia.A enquete contou com a participação de 531 pessoas, sendo que 365 votaram a favor do fechamento do Parque da Cultura e os outros 166 votaram contra a atitude tomada pelos órgãos da cidade.