Aberta à comunidade, a prova será realizada de forma online, no próximo domingo (dia 19); inscrições já estão abertas

publicado em 17/04/2020

O Colégio Unifev já voltou com suas atividades acadêmicas, por meio de aulas remotas, e, para estimular os estudos, está promovendo o Simulado Online Objetivo, com o propósito de complementar o ensino e preparar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para os vestibulares. A prova, que será realizada no próximo domingo (dia 19), a partir das 13 horas, é gratuita e aberta a todos os estudantes interessados.Respeitando todas as orientações dos órgãos de Saúde, como medida preventiva ao Covid-19, o teste será totalmente digital. Para fazer a prova, os estudantes deverão acessar o conteúdo pelo site: www.curso-objetivo.br, por meio de computadores ou dispositivos móveis, com até 15 minutos de atraso. Na plataforma, eles terão acesso a 90 questões de múltipla escolha que deverão ser respondidas em um período de cinco horas.Para a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, a ferramenta é ideal para a capacitação dos alunos. "Seja na escola ou em casa, é muito importante manter os estudos em dia, especialmente durante o último ano do Ensino Médio. O Simulado é uma excelente oportunidade para avaliar o que foi aprendido e o que precisa ser aperfeiçoado. Vale a pena!", declarou.O gabarito e resolução do Simulado serão divulgados, no mesmo dia, às 19h30, no site oficial do Sistema Objetivo. Os interessados devem se inscrever pelo site já citado, até sábado (dia 18), às 18 horas.No site do Objetivo, há duas opções de inscrições disponíveis: Sou aluno OBJETIVO, por meio de inscrição com matrícula e senha; e Ainda não sou aluno OBJETIVO, em que a inscrição é feita por meio de um cadastro.Alunos do Colégio Unifev devem fazer a inscrição como Sou aluno Objetivo.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9972.