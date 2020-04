Os pedidos foram oficializados em uma reunião entre o prefeito João Dado e representantes da entidade de classe

publicado em 28/04/2020

Da RedaçãoACV (Associação Comercial de Votuporanga) se reuniu mais uma vez com o prefeito João Dado (PSD) e pediu para que ele avalie, dentro das formas legais, novas condições no funcionamento do comércio local.Dentre as várias solicitações já ressalvadas pela associação, desta feita, o pedido é especial para a flexibilização da abertura do comércio durante data comemorativa do Dia das Mães, que acontecerá no segundo fim de semana de maio.Outra medida requisitada é a não penalização ao comércio com multas neste momento de pandemia, sendo substituídas por orientações. Além da disponibilização de isenção, descontos ou postergação de vencimentos de tributos municipais como taxas de licença e funcionamento, ISS, IPTU e demais taxas.Como já divulgado pelo jornal A Cidade, o transtorno de empresários votuporanguenses em ter que pagar a taxa de aliviar de funcionamento, mesmo sem trabalhar.