Cidade

Vacina contra a gripe acaba no primeiro dia em cidades da região

Ubarana, Pereira Barreto, Guararapes e Urupês acabaram com as doses da vacina no primeiro dia da campanha nacional

publicado em 23/03/2020

Frasco da vacina que age contra a gripe (Foto: Divulgação)



Em Ubarana, as vacinas acabaram em meia hora. A Coordenadoria de Saúde da cidade informou que o município recebeu 200 doses da vacina e a cidade tem cerca de 600 idosos e 78 profissionais de saúde. Idosos e profissionais são os primeiros a tomarem a vacina por definição do Ministério da Saúde.



A coordenadoria disse que novas doses devem chegar entre quarta e quinta-feira (26) e os moradores vão ser avisados.



Em Pereira Barreto, a vacina contra a gripe também esgotou na manhã desta segunda-feira. Segundo a prefeitura, cidade tem mais de 4.200 idosos que devem se imunizar. O município recebeu 1.250 doses da vacina.



A prefeitura disse ainda que a procura foi muito grande, por isso o estoque zerou mas por causa da grande procura novas vacinas devem chegar na sexta-feira (27).



Já a Secretaria de Saúde de Urupês informou que foram recebidas 700 doses para o primeiro dia da ação, principalmente para evitar aglomeração de pessoas.



Nesta terça-feira (24) devem chegar outra grade de vacinas. A Secretaria de Saúde pede ainda que a população fique tranquila, porque o município conta com 2.209 idosos e com 260 profissionais de saúde.



A Prefeitura de Guararapes também informou que o estoque de vacina contra a gripe se esgotou neste primeiro dia de campanha.



A GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica Regional), que é responsável por receber as vacinas, entregou para Guararapes 1.500 doses.



As novas doses da vacina chegam nesta sexta-feira (27). A estimativa é que 4.515 idosos e 608 trabalhadores da saúde sejam vacinados em Guararapes.





