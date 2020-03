Rede vai oferecer a opção de ‘Delivery’ aos clientes, sistema seguro de compras nestes tempos de combate ao coronavírus

publicado em 24/03/2020

O Super Muffato de Votuporanga fica na Rua das Américas, 3.456 (Foto: Rodrigo Pessoa)

O Grupo Muffato abrirá as portas de sua unidade em Votuporanga nesta quarta-feira (25/3). Atendendo ao decreto 12.174 da Prefeitura de Votuporanga frente à pandemia de coronavírus, a chegada do supermercado não contará com um evento de inauguração. O Grupo Muffato está comprometido com os esforços de prevenção da doença e reafirma seu papel social no sentido de preservar a saúde e bem-estar da população. A abertura da unidade tem como objetivo oferecer opção de compra para quase 100 mil habitantes do município e cidades vizinhas.O Grupo Muffato é a quinta maior rede supermercadista do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e investiu na estruturação da nova loja mais de R$ 15 milhões. O prédio, com estrutura base para supermercado de grande porte, possui 14 mil m² de área construída, sendo 3 mil m² de área de vendas. Está localizado na área central de Votuporanga anexo à Galeria Morini, com lojas e restaurantes. Oferece 314 vagas de estacionamento, sendo 234 em área coberta.Única rede 100% nacional entre os cinco maiores grupos supermercadistas do País, o Grupo Muffato abre a sua 62ª loja nos Estados de São Paulo e Paraná. O mix do Super Muffato Votuporanga será composto por cerca de 20 mil itens à disposição dos clientes, apresentados em um ambiente moderno, layout arrojado, variedade, qualidade e preços justos, que já são marcas registradas da rede.Com apoio de quatro centros de distribuição, o Grupo Muffato encurtou distâncias, levando os alimentos como frutas, verduras e legumes aos clientes com mais frescor e qualidade. Primeira rede a adotar o autocaixa no Brasil, investe também em tecnologia e terá na unidade de Votuporanga o sistema self checkout, em que o cliente controla todo o processo de compra.Delivery, opção seguraNestes tempos em que se recomenda o menor contato possível entre as pessoas nos esforços contra o coronavírus, o Super Muffato chega a Votuporanga com o serviço Delivery. O cliente pode escolher os produtos no site e realizar a compra on-line, com entrega no local que desejar. Para isso, basta acessar delivery.supermuffato.com.br.Os diferenciais da rede são muitos. O Grupo Muffato vem ampliando o mix de produtos orgânicos, sintonizado a uma nova tendência de consumo. A unidade em Votuporanga terá como destaque ainda o setor de açougue. As carnes Angus frescas e desossadas nas lojas têm garantia, pois são 100% rastreadas. Todo o processo é acompanhado de perto, desde o nascimento até o abate do animal, integrando totalmente o campo e o supermercado.O Super Muffato mantém ainda uma adega com uma extensa carta de vinhos e o setor de “Saudáveis”, com produtos diet, light, sem glúten, sem lactose e fit para atender a um público crescente que busca uma alimentação mais equilibrada.O empreendimento gerou 300 empregos na cidade, entre diretos e indiretos. A equipe passou por rigoroso treinamento de vendas junto à Uniffato - Universidade Corporativa do Grupo Muffato, em especial quanto às recomendações do Ministério da Saúde no sentido de garantir a segurança e bem-estar de clientes, fornecedores e colaboradores quanto ao coronavírus.Todos os espaços do supermercado contarão com álcool em gel e os atendentes estão cientes sobre como agir em relação às práticas de limpeza, com ênfase para a higienização de carrinhos e cestas de compras, conforme estabelecido na lei 13.486/2017.O Super Muffato de Votuporanga fica na Rua das Américas, 3.456, Vila Lupo, e atenderá de segunda a sábado das 7h às 18 horas, sem abertura aos domingos, acatando determinação do decreto municipal 12.174.Grupo MuffatoO Grupo Muffato é a quinta maior rede de supermercados do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), e a única 100% nacional a figurar no Top 5 das gigantes do setor. Com 62 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), o Grupo tem 15 mil colaboradores diretos, além de gerar 10 mil empregos indiretos. A rede atua em 22 cidades de São Paulo e Paraná.