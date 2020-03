Márcia Reina falou sobre a situação do coronavírus em Votuporanga, porém também alertou sobre a dengue no município

publicado em 20/03/2020

Márcia Reina, foi entrevistada nesta quinta-feira na rádio Cidade FM (Foto: A Cidade)

Da redaçãoPara falar sobre o coronavírus, quem esteve na rádio Cidade FM na tarde desta quinta-feira foi a secretária municipal de Saúde, Márcia Reina. Ela aproveitou para reforçar à população sobre o mosquito da dengue, pois apesar do foco estar no novo vírus, a dengue ainda é um caso sério na cidade.“É claro que eu gostaria de estar aqui com um assunto que nos trouxesse mais alegria, mas nem por isso nós vamos deixar de estar aqui fazendo nosso papel”, iniciou. Ela especificou que os cuidados com os funcionários que estão com o quadro gripal são muito importantes. “Eles não deverão trabalhar, pois o respeito com os colegas é necessário, além de cuidar de si próprio. Os profissionais da saúde precisam estar com saúde”.Quando o caso é considerado suspeito para o Covid-19, são coletadas amostras da narina e da garganta por técnicos totalmente capacitados, para que não haja erros no resultado do exame. Márcia afirmou que os hospitais estão treinados para atender os casos suspeitos. Logo após a coleta, tudo é enviado para São José do Rio Preto.Márcia ainda conscientizou sobre o uso das máscaras nos hospitais, pois elas são oferecidas para pacientes que estejam com tosse, febre e dor de garganta. “Se todos não tiverem um amor muito grande pelo próximo, teremos problemas. Pois as pessoas pegam muitas máscaras, então retire apenas sua máscara para o seu atendimento”, ressaltou.As recomendações não deixaram de fazer parte da entrevista com Márcia. Ela pediu para que todos evitem aglomerações, principalmente quando iniciar a vacinação contra a gripe. “Mantenha distância de um metro entre as pessoas, pois a Secretaria da Saúde já está trabalhando para a melhor distribuição dos pontos de vacinação para que as aglomerações não sejam um problema”.Márcia observou que todos estão muito preocupados com o novo coronavírus, que nos últimos dias vem aumentando e tomando grande proporção. Ela não deixou de esclarecer à população e conscientizar para que todos fiquem em casa e evitem de sair as ruas.A secretária comentou sobre a dengue e deixou claro que os agentes não estão parados. “Quero aproveitar e pedir para que as pessoas não se esqueçam da dengue, ainda mais quando o assunto é o coronavírus. Nossas temperaturas continuam altas e, portanto, o vetor pode acontecer sim, se os nossos focos e reservatórios com água não forem observados”. A orientação é que as pessoas fiquem em casa e cuidem dos criadouros do mosquito transmissor.