Vereador afirmou que 4 pacientes estavam internados e com respiradores por suspeita de coronavírus

publicado em 23/03/2020

Post original do vereador (Foto: Reprodução redes sociais)

A Santa Casa e a Prefeitura de Votuporanga, por meio de suas assessorias de comunicação, corrigiram no início da noite desta segunda-feira, 23, uma postagem espalhada pelo vereador Hery Kattwinkel (PTC) de que há quatro pacientes internados no hospital, com suspeita de coronavírus, utilizando respiradores. O pronunciamento oficial ainda é acompanhado de uma nota de repúdio ao comportamento do parlamentar.

Kattwinkel publicou em suas redes sociais que das 53 pessoas com suspeita da doença na cidade, quatro estariam internadas com respiradores, sendo uma criança, uma mulher de 52 anos e dois idosos de 66 e 80 anos. “Absurdo o Boletim de Saúde não nos informar isso”, postou. Momentos depois ele editou a postagem e colocou que “tem paciente com respirador na Santa Casa”.

Diante do pânico já instaurado em razão da proliferação da doença no Brasil, a publicação se espalhou rapidamente. Em menos de quatro horas o post alcançou 525 compartilhamentos e mais de 450 comentários, além da repercussão em grupos de WhatsApp e outras redes sociais.

SANTA CASA

De acordo com a nota da Santa Casa, no entanto, a informação divulgada pelo vereador é falsa. “É falsa a informação do vereador, divulgada e apagada por ele no início da manhã desta segunda-feira (23/3), de que 4 pessoas estariam internadas no respirador, na Santa Casa, por suspeita de Coronavírus. No momento da postagem do vereador, haviam notificados para o município apenas dois casos de internação por suspeita de síndrome respiratória aguda grave (Coronavírus), sendo que um já constava no Boletim Epidemiológico de domingo (22/3) – de uma criança com idade entre 1 e 4 anos, e o outro constará no Boletim Epidemiológico desta data, pois foi notificado às 21h23 do dia 22 de março de 2020”, diz a nota.

O documento ainda diz que não é o momento de instaurar pânico e repudia a atitude de Kattwinkel. “A Prefeitura de Votuporanga e a Santa Casa repudiam a declaração do vereador Hery Kattwinkell que vai exatamente contra a lei e os preceitos da divulgação correta e oficial das informações referentes ao Coronavírus. O momento não é de instaurar pânico nem caos na população e, sim, propagar informações corretas de orientação e prevenção. Quanto à declaração do vereador, o Município ingressará junto ao Ministério Público para apurar eventuais crimes contra a Saúde Pública e à Autoridade Sanitária”, complementa.