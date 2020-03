Esse repasse deve beneficiar cerca de 240 pessoas atendidas por essas entidades; o pagamento da primeira parcela será efetuado já no mês de março

publicado em 02/03/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado assinou, na tarde desta sexta-feira (28/2), a autorização para o repasse de recursos por meio do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) para cinco entidades assistenciais de Votuporanga. O repasse às instituições filantrópicas conveniadas é referente ao número de alunos do ano letivo de 2019 e valores atualizados pelo Fundo, de acordo com a Portaria Interministerial nº04, de 27 de dezembro.No total, o valor a ser destinado pela Prefeitura é de R$ 1.141.817,60 para a Sociedade Beneficente "Irmão Mariano Dias", Associação Beneficente “Fonte Viva”, Associação Beneficente “Irmã Elvira”, Associação Fraterna da União dos Pais e Amigos das Crianças Especiais do Recanto Tia Marlene e Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga (Apae).Esse repasse deve beneficiar cerca de 240 pessoas atendidas por essas entidades. O valor será dividido em 10 meses, com a primeira parcela sendo paga já no mês de março e a última em dezembro.“O compromisso do nosso governo segue firme no apoio às entidades assistenciais do nosso Município. Reconhecemos a importância dessas instituições para os votuporanguenses, e aqui celebramos a força de parcerias para o engajamento de políticas públicas”, destaca o Prefeito João Dado.