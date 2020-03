O geriatra ainda frisou que ainda há pouco conhecimento na área da medicina em relação ao Covid-19

publicado em 17/03/2020

Médico geriatra Luciano Melo participou de uma entrevista nesta segunda-feira no Jornal da Cidade (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brEm virtude da grande preocupação com a pandemia do coronavírus, o médico geriatra Luciano Melo participou de uma entrevista nesta segunda-feira no Jornal da Cidade, na rádio Cidade FM, e falou sobre os cuidados que devem ser tomados com os idosos, que fazem parte do grupo de risco.Segundo Luciano, por se tratar em algo novo, todo o cuidado com a prevenção da propagação do vírus é pouco. “A gente acredita que nos próximos dias o número vai aumentar bastante, visto que a população brasileira que esteve na Europa ou em qualquer outro lugar que já tem um número grande de patologia retornar ao país. Eles retornam ao país sem sintomas, porque demora alguns dias para ter, voltam para sua rotina diária e quando ele sabe que está com a doença, ele já teve contato com várias outras pessoas”.O geriatra ainda frisou que ainda há pouco conhecimento na área da medicina em relação ao Covid-19, principalmente, por ser um vírus novo e que está se alastrando de forma muita rápida entre a população. Por conta da imunidade e outros fatores, os idosos são os mais preocupantes.“Se tem sintomas gripais e sabe que este idoso possa ter tido contato com terceiro, tenha luva, máscara, higienização com álcool em gel a todo momento. Ter a casa bem ventilada também, isso são situações que a gente já falava para a gripe comum. Então, infelizmente, a gente tem que fazer o que puder ser feito”, explicou.Outra recomendação para os idosos é que evitem sair de casa. Além disso, é importante a higienização das mãos com água e sabão, utilizar o álcool em gel constantemente, evitar receber visitas domiciliares. Já para os cuidadores de idosos e familiares, as precauções também devem ser redobradas, uma vez que eles entram e saem da casa com frequência.Também vale ressaltar que se puder evitar lugares com aglomerados de pessoas, como supermercados, reuniões, churrasco, entre outros, ajuda a não propagar o coronavírus. É importante salientar que deve-se evitar abraços, beijos e outros tipos de contatos físicos com terceiros.“Neste momento é preciso não ter pânico. Em locais fechados e que tenha maior rotatividade de pessoas, pode até usar máscaras e luvas, mas você não vai estar evitando, e sim diminuindo a possibilidade. Mas se puder tomar providências para evitar, faça”, finalizou Luciano.