Conforme a Diretoria de Ensino e a Prefeitura, todas as atividades educacionais serão suspensas a partir do dia 23

publicado em 17/03/2020

Escola José Manoel Lobo; as aulas da rede estadual de ensino serão suspensas dia 23 (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brNão se fala mais de outra coisa no mundo a não ser a pandemia de coronavírus. É incontestável o pavor na população, inclusive, nos munícipes de Votuporanga, que possui 12 casos suspeitos. Como uma maneira de prevenir a propagação, a rede de ensino suspendeu as aulas temporariamente.Ao jornal A Cidade, a Diretoria de Ensino informou que todas as escolas estaduais de Votuporanga suspenderão as aulas a partir do próximo dia 23 (segunda-feira), conforme a determinação do Ministério da Saúde e de todo o Sistema Estadual de Educação (escolas estaduais, particulares e municipais).“As autoridades de áreas da saúde irão monitorar a situação da população e a reação em relação à proliferação do vírus e assim será determinado o período de suspensão das aulas”. Para que os pais de alunos possam se organizar, esta semana as escolas funcionarão para orientação.A partir do próximo dia 23, a orientação da Rede Estadual de Ensino é que os pais e alunos permaneçam em suas residências e tomem as precauções necessárias para a prevenir a contaminação do Covid-19.Da mesma forma acontecerá com as escolas municipais. Ontem, o prefeito de Votuporanga, João Dado, publicou um decreto em que a Secretaria Municipal da Educação adotará as providências necessárias visando a suspensão gradativa de aulas no Ensino Fundamental, bem como as atividades nas creches municipais para crianças de 0 a 5 anos, no período de 16 a 20 de março, para a organizar da rotina dos pais.A partir da próxima segunda, dia 23, será suspensa, temporariamente, todas as aulas e atividade em escolas e creches da rede municipal, bem como o transporte de alunos urbanos. “Fica suspenso, temporariamente, a partir de 18 de março de 2020, o transporte rural de alunos”.As escolas Passo a Passo e Piconzé também permanecerão abertas nesta semana para que os pais possam se organizar durante este período, uma vez que a partir do dia 23, as aulas e atividades serão totalmente suspensas, pelo menos, até o final deste mês.O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Campus Votuporanga suspendeu temporariamente as aulas desde o dia 16. A Faculdade Futura também suspenderá as aulas e atividades a partir de amanhã (18) até o próximo dia 30.Da mesma forma, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) comunicou que as atividades acadêmicas, tanto da Unifev quanto do Colégio Unifev, foram suspensas desde o dia 16 e seguirão até o próximo dia 28. No entanto, nesta semana, o Colégio Unifev estará à disposição para a organização dos pais de alunos.Todas as instituições de ensino de Votuporanga, da rede municipal, estadual e privada, garantiram que a suspensão das atividades não prejudicará o andamento da grade acadêmica, visto que manterão o cronograma educacional posteriormente.ValentimSeguindo as orientações do Ministério da Saúde, Secretaria Estaduais de Saúde e Educação, a Prefeitura de Valentim Gentil também suspenderá as atividades educacionais da rede municipal a partir do dia 23 de março.