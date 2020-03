De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura em um dia aumentaram 3 casos suspeitos na cidade

publicado em 27/03/2020

Votuporanga ainda não tem casos positivos de coronavírus (Imagem: Freepik)

Fábio FerreiraO boletim epidemiológico divulganado na tarde desta sexta-feira pela Prefeitura de Votuporanga aponta que o município tem 238 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar. Em apenas um dia este número aumentou em 72 casos.Quanto a casos suspeitos em investigação, atualmente a cidade tem 51 pessoas. Três a mais que no boletim divulgado ontem. Destes, cinco estão em internação.Nào houve devolutiva de mais exames enviados ao Instituto Adolfo Lutz. Sendo assim o município permanece com 27 casos descartados. A Prefeitura de Votuporanga oferece através do número 0800-771-8070 o serviço 24h de monitoramento e plantão para esclarecimentos.Ao contrário de Votuporanga que ainda não tem nenhum caso positivo, Fernandópolis registrou na última quarta-feira o primeiro caso positivo do município vizinho.