Danielli de Abreu Teodoro Leppos esteve na Cidade FM para um bate-papo sobre medidas de prevenção ao coronavírus

publicado em 18/03/2020

Além de responder dúvidas, Danielli esclareceu a população sobre o novo decreto de emergência em saúde pública (Foto: A Cidade)

Da RedaçãoNa tarde desta terça-feira, a rádio Cidade FM recebeu em seu estúdio a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Votuporanga, Danielli de Abreu Teodoro Leppos, para um bate-papo referente às medidas de contenção a saúde, em prevenção ao coronavírus. Além de responder dúvidas dos ouvintes, ela falou sobre o novo Decreto nº 12.151 de Emergência em Saúde Pública, instituído anteontem.Segundo a chefe da Vigilância, o contingenciamento municipal visa à suspensão das aulas, no primeiro momento de forma gradativa para que os pais possam se programar e a partir de segunda, dia 23, as aulas ficam suspensas definitivamente. Também veta reuniões dos grupos de atividades coletivas, como o de hipertensão, de diabéticos e principalmente os grupos que contem idosos, como o Centro de Idosos (CDI) e a Creche do idoso.Ela ainda ressaltou que haverá a suspensão de eventos com aglomerações de pessoas na cidade e alertou à população para que quando visitar estabelecimentos comerciais, restaurantes ou reuniões religiosas, notar se neles existem boa ventilação, se o lugar disponibiliza o uso do álcool em gel e se abrange espaço suficiente para as pessoas circulem com menos de um metro uma das outras, tomando as medidas necessárias de convivência em tempos de pandemia.Danielli Leppos também revelou que o decreto não tem validade, mas novas atribuições podem ser incluídas, dependendo das condições nas semanas seguintes.Ela discorreu diversas recomendações para os pais que deixarão seus filhos em casa e os cuidados com os idosos, como não receber visitas desnecessárias e evitar o contato de crianças com pessoas com mais de 60 anos. Danielli também esclareceu que a máscara, segundo o Ministério da Saúde, deve ser utilizada por pessoas que estão sendo monitoradas por serem suspeitas e aos que comparecem na Unidade de Saúde com sintomas de gripais intensificados.A chefe da Vigilância completou elucidando a todos para que procure uma Unidade especializada somente se notar sintomas de gripe não comum e intensificados. Para mais informações, a Prefeitura de Votuporanga disponibilizou o telefone de plantão, que é o 0800 771 870 Primeira MorteOntem, foi confirmada a primeira morte no Brasil provocada pela transmissão comunitária do vírus Covid-19 e o agravamento rápido do quadro de saúde da vítima. Durante a entrevista, foi conversado sobre o caso e Danielli afirmou que “não precisava dessa morte, para a população entrar em estado de alerta, a situação é grave, o vírus é grave. As pessoas precisam desmistificar que é uma gripinha de três ou quatro dias, não é! Alguns casos são bem graves, como esse que tinha comorbidades”, finalizou.