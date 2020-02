Curso é destinado a alunos e egressos que buscam aprovação no teste; inscrições já estão abertas no site da Instituição

publicado em 20/02/2020

A graduação em Ciências Contábeis da Unifev realizará um curso preparatório para o primeiro Exame de Suficiência Contábil (CRC) de 2020. Aberta à comunidade, a capacitação contará com seis encontros aos sábados, na Cidade Universitária.A extensão terá aulas teóricas e práticas, ministradas pela Profa. Esp. Daniely F. Puerta Ferreira, que orientará sobre as disciplinas da prova, compreensão da avaliação e o desenvolvimento de habilidades para um bom desempenho.De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, o objetivo é preparar os alunos para o teste, que é obrigatório para o exercício legal da profissão. “Na metodologia, utilizaremos a aplicação de questões usadas em exames anteriores, dessa forma, com a orientação correta, os estudantes estarão mais treinados do que nunca”, explicou.Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/crc2020, até o dia 26 de fevereiro. O valor do investimento é de R$ 80, que pode ser parcelado em até duas vezes.Os encontros serão realizados das 8h às 13 horas, nos dias 29 de fevereiro, 07, 14, 21 e 28 de março e 04 de abril.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.