Vagas remanescentes são para os 6° e 8° períodos da graduação; interessados devem fazer a inscrição pessoalmente ou por meio de procuração específica

publicado em 10/02/2020

s inscrições devem ser feitas pessoalmente até o dia 15 de fevereiro, no Campus Centro (Foto: Unifev/Divulgação)

O curso de Medicina da Unifev abriu Processo Seletivo para vagas remanescentes na graduação, com início no 1º semestre de 2020. Estão disponíveis duas vagas para o 8° período e uma vaga para o 6° período. As inscrições devem ser feitas pessoalmente até o dia 15 de fevereiro, no Campus Centro.Para realizar a inscrição, os interessados que não puderem comparecer na Instituição nesse período podem autorizar um responsável por meio de procuração específica, pública ou particular, com firma reconhecida em cartório competente.O procedimento só é válido para os alunos que já estiverem cursando a graduação em período equivalente ou posterior, em outras Instituições de Ensino Superior (IES) públicas ou privadas, autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).O horário de atendimento da Central de Relacionamento do Campus Centro (rua Pernambuco, nº 4.196 – Centro) é de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h45, e aos sábados, das 9h às 12h45.Mais informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado pelo site: www.unifev.edu.br/editais, na aba Outros Editais, ou pelo telefone (17) 3405-9990.