Consumidores podem fazer a pesquisa de forma online ou presencialmente na ACV

publicado em 03/02/2020

A plataforma já está disponível gratuitamente para smartphones com sistema Android ou iOS e ajuda o consumidor a verificar a situação do CPF (Foto: Reprodução)

Começar o ano com foco no planejamento financeiro e na organização das contas faz parte das metas de muitos consumidores. Para ajudar nessa missão, o aplicativo Consumidor Positivo foi criado pela Boa Vista SCPC. Além da ferramenta, a população também pode fazer a consulta gratuita na Associação Comercial de Votuporanga – ACV.A plataforma já está disponível gratuitamente para smartphones com sistema Android ou iOS e ajuda o consumidor a verificar a situação do CPF e do score, pontuação utilizada pelo mercado para identificar o perfil de bom pagador em solicitações de crédito. Além disso, também é possível visualizar pendências em aberto e acessar dicas de finanças para melhorar a avaliação financeira.Além do app, a ACV também oferece gratuitamente consultas de CPF no atendimento da entidade. Interessados devem comparecer com documento oficial com foto na rua Mato Grosso, 3545. Caso haja registro, o consumidor é orientado sobre qual estabelecimento deve procurar para regularizar a situação.Entre as estratégias para organizar as finanças ou mesmo para não entrar em dívidas, está o planejamento. A Boa Vista SCPC tem algumas dicas:Defina seus objetivos: antes de fazer uma nova dívida, pense em quais são seus objetivos no longo prazo respondendo às perguntas: quanto tempo levará para conseguir o que eu quero? O dinheiro que eu tenho me permite assumir uma nova dívida e ainda atingir este objetivo? Como posso me organizar para conseguir o que quero?Estabeleça um plano: para que seus sonhos sejam realizados, é necessário planejamento, e para isso é preciso colocar os planos primeiramente no papel, e depois ter disciplina para cumpri-los. Estipule quais são suas prioridades, se for preciso escreva cada uma delas; para cada objetivo pense em como você pretende alcançá-lo; avalie quanto dinheiro você irá precisar para realizar seus objetivos; calcule a quantia que você terá que poupar todo mês.Faça as contas: depois de fazer o planejamento, coloque na ponta do lápis quais são seus ganhos e gastos mensais. Primeiro some todos os seus ganhos: salário líquido, trabalhos extras, pensões e assim por diante. Segundo, anote todos os gastos que você tem ao longo do mês. Terceiro, anote suas despesas fixas, como aluguel e prestação da casa própria ou do carro. Quarto, anote suas despesas variáveis. Quinto, anote suas despesas imprevistas. Sexto, some todos os ganhos e subtraia todas as despesas para ver o saldo.Siga o que planejou: pense em seus objetivos antes de fazer compras por impulso. Tenha sempre em mente essas dicas, pois ajudarão a seguir firme nos seus objetivos: o importante é ter os pés no chão e registrar sempre todas as despesas. As palavras de ordem são organização e controle do orçamento doméstico.