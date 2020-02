Evento reuniu alunos das graduações em Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia da Instituição

publicado em 14/02/2020

O tema do encontro foi um dos assuntos mais falados no mundo: o Novo Coronavírus (Foto: Unifev)

Na última terça-feira (dia 11), centenas de alunos da UNIFEV se reuniram, na Quadra Poliesportiva da Cidade Universitária, para assistir à Aula Inaugural dos cursos da Saúde. O tema do encontro foi um dos assuntos mais falados no mundo: o Novo Coronavírus.Na oportunidade, os estudantes das graduações em Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia foram recepcionados pela Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano, e, também, puderam aprender sobre conceitos básicos e técnicos do vírus.Segundo a palestrante, Profa. Dra. Cátia Rezende, as formas de prevenção estão sendo bastante divulgadas pela mídia, mas os profissionais precisam se aprofundar no assunto. “Aqui aprendemos sobre a origem do vírus, o quanto a ciência sabe sobre ele, como acontece a transmissão, o ciclo de vida no organismo e o que ele faz com as células e as patologias decorrentes”, explicou.Para Abner Gomes, estudante de Farmácia, a discussão sobre o tema foi fundamental. “Como aluno da Saúde, acho de extrema importância abordar o assunto que está em pauta a nível mundial. Parabéns à Unifev pela iniciativa”, declarou.O universitário de Biomedicina José Pedro Girardi destacou seu interesse no conhecimento. “É essencial para nossa aprendizagem. Principalmente, para os profissionais que desenvolvem projetos e soluções utilizando as tecnologias”, falou.Para o coordenador do curso de Farmácia, Prof. Dr. Roberto Grassi Malta, a Aula também contribuiu para a integração entre os alunos ingressantes e os estudantes de diferentes períodos (matutino e noturno).Novo Coronavírus (nCoV-2019)O novo agente do Coronavírus, chamado de Novo Coronavírus - nCoV-2019, foi descoberto no fim de dezembro de 2019 após casos registrados na China. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 40,5 mil casos registrados em 18 países, com 910 mortes, o que mobilizou organizações internacionais e a comunidade científica na busca por respostas sobre prevenção, transmissão e tratamento desse novo tipo de Coronavírus.