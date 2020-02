Complexo de Hospedagem e Diversão conta com 200 contêineres, praça de alimentação, espaço de camping, segurança, ambulatório, arena de shows regionais, área de lazer e até estacionamento

publicado em 18/02/2020

A grande novidade deste ano foi a construção de uma ‘cidade’ de contêineres (Foto: Divulgação)

O Oba Festival fomenta não só o turismo e o comércio de Votuporanga e região. Há quem aposte no empreendedorismo criativo e sustentável para lucrar com as hospedagens de foliões durante os quatro dias do festival, que é um dos maiores do Brasil. A grande novidade deste ano foi a construção de uma ‘cidade’ de contêineres para abrigar mais de mil foliões, batizada de “Complexo de Hospedagem e Diversão”. Não é de hoje que o uso de contêineres tem caído no gosto de quem busca por uma construção barata, prática e versátil. A ideia já foi usada em grandes eventos como “Olimpíadas”, “Copa do Mundo” e até no “Tomorrowland”, maior festival de música eletrônica do mundo.Os sócios Thiago Ferreira de Freitas, 34 anos, e Silvio Luiz Pereira, 35, resolveram ousar e construir na frente do “Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, local do Mundo Oba, este complexo com 200 contêineres em uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados. Os sócios já tinham trabalhado com hospedagens durante o Carnaval de Votuporanga e há três anos deixaram de ser concorrentes. Neste ano resolveram investir pesado em uma megaestrutura na frente da festa e programação animada durante os intervalos do Oba Festival.“O local foi construído com 165 contêineres dormitórios, 30 que vão abrigar banheiros e outros seis para a equipe de colaboradores”, afirma Silvio. A ‘cidade’ de contêineres conta ainda com praça de alimentação, espaço de camping, segurança, ambulatório, arena de shows regionais, área de lazer e estacionamento. Foram dois meses de montagem e serão gerados até os quatro dias de festival mais de 200 empregos entre diretos e indiretos. Lá, os nomes das ruas são inspirados no line-up da 14ª edição do Carnaval de Votuporanga, como “Alameda Bonde do Tigrão” e “Alameda Ludmilla”.Sobre o festivalO Carnaval de Votuporanga será do dia 22 a 25 de fevereiro. Para percorrer a avenida do Oba com shows no trio elétrico, foram escalados Tomate, Batom na Cueca, A Zorra e Banda Eva. O palco contará com shows de Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Ludmilla, Léo Santana, Zé Neto e Cristiano, Bonde do Tigrão, Cat Dealers, Chemical Surf, Monobloco, Kevinho, Dennis DJ, DJ GBR, Dilsinho, Thascya, Atitude 67 e MonoblocoPontos de vendasConfira os pontos de vendas físicos do Oba Festival: Araçatuba (Zapith Esportes), Bauru (Flipper Lanches), Barretos (Glad), Cuiabá (Centro Oeste Viagens), Franca (House Winter Eventos), Graal São Carlos, Graal Rubi em São Carlos, Goiânia (Divino Fogão), Presidente Prudente (4US Eventos), São José do Rio Preto (Shopping Iguatemi), São Paulo (Luz, Câmera Burger), Uberaba (Mens Camisaria), Uberlândia (Sunglass Hut), Ribeirão Preto (CVC) e Rio Verde (Lê Pinguê). Em Votuporanga, os pontos de venda são Guichê Web na Avenida Vale do Sol, 5236 ou no Oba Store na Avenida Antonio Frederico, 2184. Vendas online: www.guicheweb.com.br/oba Mais informações: www.obafestival.com.br