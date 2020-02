Evento, realizado das 10h às 18 horas, contará com a venda de comida vegana e de produtos da Oca Redesign

publicado em 14/02/2020

No próximo sábado (dia 15), a Casa PANC estará novamente de portas abertas à visitação. Desta vez, o local receberá, das 10h às 18 horas, um brechó com a curadoria de peças temáticas para o Carnaval.Durante o bazar, será possível encontrar diversas peças, como bodys, tops, tiaras, leques e outros acessórios, que trarão ao protagonismo cores e brilhos para quem quiser incrementar o look para a data. Simultaneamente ao brechó, está prevista a venda de kaftas veganas, que serão acompanhadas por babaganoush (pasta de berinjela defumada) e molho de pimenta.Haverá ainda a venda de Kokedamas e Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) prontas para o consumo, entre elas Flor de feijão-borboleta, Ora-pro-nóbis, Taioba, Chanana, Cariru e Saião. Também marcarão presença com seus trabalhos Juliana Hurtado e Renan Santos, da Oca Redesign.A Casa está localizada na rua Bahia, nº 2.877 (esquina com a rua Tibagi), no bairro Patrimônio Novo. Outras informações podem ser obtidas pelo Facebook fb.me/casapanc, pelo Instagram @casapanc.votu e pelo WhatsApp (17) 98101-5534.Quem somosA Casa PANC é a sede oficial da Flor do Cerrado Arquitetura e Paisagismo e da Taioba Cultura e Meio Ambiente, projetos desenvolvidos pela arquiteta e paisagista Mariana Grandizoli e pela bióloga Paola Verssuti (respectivamente).Na assinatura de suas propostas, Mariana leva aos seus clientes o conceito: arquitetura para as pessoas e para o meio ambiente. Paola, por sua vez, desenvolve iniciativas educativas com crianças e jovens, inserindo em seus cotidianos temas como Agroecologia, PANC e Cultura Popular Brasileira, entre outros.