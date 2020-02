O processo foi lido e votado na sessão desta segunda-feira (17) da Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 17/02/2020

Prefeito João Dado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO pedido de cassação do prefeito João Eduardo Dado Leite de Carvalho não foi aceito pela Câmara Municipal de Votuporanga. O processo foi lido na sessão desta segunda-feira (17). Na votação, a proposta foi rejeitada por 9 a 5.Votaram pelo arquivamento: Missionária Edinalva, Rodrigo Beleza, Daniel David, Ali Hassan Wanssa, Gaspar, Silvão, Vilmar da Farmácia, Wartão e Emerson Pereira. Marcelo Coienca, Hery Kattwinkel, Osmair Ferrari, Chandelly Protetor e Serginho da Farmácia votaram a favor da abertura. O presidente da Casa de Leis, Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD), só votaria em caso de empate.No último dia 11, foi protocolado na Câmara Municipal de Votuporanga, o pedido de cassação do prefeito João Eduardo Dado Leite de Carvalho. Quem deu entrada foi o munícipe Fabiano Rodrigues Perá, servidor público municipal.De acordo com ele, que é presidente do PTB, são três os principais motivos para o pedido. O primeiro é a questão do 13º salário para agentes políticos. “Tem um parecer da Procuradoria do município que era ilegal até 2017 e a partir disso daí tornou-se legal, tornou-se constitucional, mas antes disso o prefeito já vinha pagando esses agentes políticos com dinheiro público”, comentou.O segundo ponto foi a entrega de medalhas para os vereadores que votaram a favor de um projeto de autoria do Poder Executivo, e o terceiro a forma como o município lidou com a dengue na cidade. “Foi tratada só a consequência, e não a causa. O Poder Público deixou muito a desejar por causa de ignorância, incompetência, alguma coisa desse tipo e hoje a população tá sofrendo com isso”, falou.