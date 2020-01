Palestra acontece no próximo dia 04 no Parque da Cultura para interessados em Turismo Rural

publicado em 31/01/2020

O programa conta com carga horária de 240 horas, que serão divididas em 10 módulos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato Rural de Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Votuporanga promoverão uma palestra com o objetivo de desenvolver o Turismo Rural, oferecendo ferramentas e técnicas de geração de renda, por meio da identificação de oportunidades, gestão inovadora e vendas.O evento gratuito vai acontecer na próxima terça, dia 04 de fevereiro, às 19h, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, localizado na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 (Parque da Cultura).O programa, de responsabilidade do Senar, será constituído por uma série de curso relacionados que vão permitir aos interessados desenvolverem atividades com a finalidade de ampliar a visão sobre a propriedade rural, proporcionando métodos para identificar e implantar negócios turísticos.Para o secretário executivo do Comtur de Votuporanga, Alexandre Miotto da Costa, “o curso dará oportunidade de se criarem mercadorias que gerarão mais receita para a propriedade, valorizando a cultura local, podendo trabalhar com produtos artesanais e até descobrir outros métodos produtivos”.O programa conta com carga horária de 240 horas, que serão divididas em 10 módulos: oportunidade de empreendimento (32 horas); identidade e cultura (24 horas); gestão de empreendimentos (24 horas); atrativos turísticos no meio rural (24 horas); pontos de vendas de produtos (24 horas); meios de hospedagem (24 horas); meios de alimentação (24 horas); atendendo e encantando o cliente (24 horas); resgate gastronômico (24 horas) e consolidação do programa (16 horas).Para a Secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, "o turismo rural é segmento importantantíssimo na valorização regional, destacando a cultura, proporcionando a conservação e a manutenção do patrimônio histórico". Além de tornar um lugar atrativo, ele possibilita ao produtor que trabalha com a criação de produtos de origem agrícola, orgânico ou característicos da região, complementar sua renda.Para participar do curso, os interessados devem ter 18 anos completos. A inscrição será feita após a palestra de sensibilização no próprio local, com vagas limitadas.