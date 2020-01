Processo Seletivo, válido para todos os cursos da Instituição, exceto Medicina, ocorreu nesse domingo (dia 26), em Votuporanga

publicado em 27/01/2020

A prova reuniu estudantes de diversas regiões (Foto: Unifev)

A UNIFEV realizou, na tarde desse domingo (dia 26), o Vestibular de janeiro para ingresso na Instituição ainda neste primeiro semestre de 2020. A prova, válida para todos os cursos de graduação (exceto Medicina), foi realizada na Cidade Universitária e reuniu estudantes das cidades da região e estados vizinhos.Vinda de Fernandópolis, Lilian Mara de Andrade, 31 anos, escolheu prestar o Processo Seletivo para a graduação em Gastronomia. “Estou um pouco ansiosa, mas espero conquistar bons resultados, já que a UNIFEV possui um ótimo reconhecimento nacional", contou.O Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, lembrou que quem não conseguiu participar dos vestibulares tradicionais realizados pela Instituição ainda pode agendar a sua prova. “No próximo mês, serão realizadas avaliações em Votuporanga, com horários flexíveis e diversificados”, completou.O agendamento pode ser feito pelo site: www.unifev.edu.br/vestibular2020 ou pessoalmente na Central de Relacionamento de ambos os campi (Centro e Cidade Universitária). As opções são para os dias 03, 05, 07, 11 e 13 de fevereiro. A taxa é de R$ 30, restituída em forma de crédito ao aluno aprovado, quando efetivada a matrícula.OPORTUNIDADEAlém dos vestibulares tradicionais e agendados, a UNIFEV dispõe de outros caminhos para quem deseja se tornar um universitário em 2020, como é o caso do ingresso pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pela opção de segundo curso. Acesse o site já citado e confira todas as modalidades.DESCONTOSComo anunciado recentemente, os cursos do Centro Universitário de Votuporanga possuem uma nova política de valores, com descontos que chegam até 50%. As normas e condições para concessão dos benefícios podem ser consultados pelo link: www.unifev.edu.br/descontos.Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.unifev.edu.br ou pelo telefone (17) 3405-9990.