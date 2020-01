Projeto leva uma van com profissionais de diversas áreas do Hospital para atendimentos na população do município

publicado em 27/01/2020

A cidade de Sebastianópolis do Sul receberá o projeto “Santa Casa na sua Casa” nesta quarta-feira (dia 29). A partir das 8h30, a van do Hospital chegará na Unidade Básica de Saúde Frederico Raia, na rua Marechal Castelo Branco, 601.

Uma equipe multidisciplinar da Instituição composta por profissionais de seis áreas de atuação, como Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Serviço Social e Curativos, estarão à disposição da população, se unindo com a equipe de atenção básica e, assim, potencializando ainda mais a assistência.

Do lado de fora, as pessoas podem contar com os atendimentos de enfermagem, como aferição de pressão e destro (medição de glicose no sangue), orientações com fisioterapeuta, nutricionista e assistente social.

No interior da unidade, os profissionais da Santa Casa fazem atendimento de curativos, estomia em pacientes agendados e orientações de Maternidade, Pediatria e Farmácia para os colaboradores do serviço de saúde no município.

De acordo com a gerente assistencial da Instituição, Alessandra Zanovelli, este é apenas o primeiro município que será atendido com o projeto em 2020. “Queremos levar o que há de melhor para as comunidades, por isso temos um calendário preparado com muito carinho para que possamos atender as demandas da nossa região. Além da população ter este atendimento de perto, realizamos o que chamamos de matriciamento, que é a troca de informações com a rede integrada e nossos profissionais”.