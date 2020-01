Projeto “Slam Brisas Suaves” foi vencedor do segmento de Literatura no ProAC Município Votuporanga

publicado em 18/01/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Martes Alem Santos Souza foi vencedor do ProAC Município de Votuporanga, no segmento de Literatura, com o “Slam Brisas Suaves”, projeto pioneiro na região, que propôs uma batalha de poesias autorais.A batalha aconteceu durante o 9º Festival Literário de Votuporanga, o FLIV, em outubro do último ano, no Parque da Cultura, onde os poetas recitaram e declamaram um trabalho original e as performances foram julgadas por membros selecionados da plateia.Os três primeiros colocados foram premiados e seus poemas integram a revista, Fanzine, “Slam Brisas Suaves”, que já faz parte do acervo da Biblioteca Municipal “Castro Alves”.Também os vencedores, Patrícia Vieira (Santo André) - 1º lugar; Diego Roberto Fernandes (Vargem Grande do Sul) - 2º lugar; e Mateus Leandro Silva (Vargem Grande do Sul) - 3º Lugar receberam um exemplar.O bibliotecário André Ynada e a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, recepcionaram o autor. Para Silvia, "o ProAC Município permitiu que a população pudesse tomar contato com projetos culturais independentes dos artistas locais nas áreas de artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, hip-hop, literatura e música."A Prefeitura de Votuporanga foi contemplada entre as 21 vencedoras no concurso da nova modalidade de Incentivo à Produção Cultural do Governo do Estado (ProAC Município), e, com o apoio Governo do Estado, apoiou projetos selecionados no valor de R$ 267 mil reais.O livro está à disposição para consulta, mas para empréstimo é necessário se tonar sócio da Biblioteca. Basta apresentar um documento com foto que a carteirinha fica pronta na hora. Menores de 12 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis.A Biblioteca Municipal “Castro Alves” fica situada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no bairro Jardim Alvorada, no Parque da Cultura, em Votuporanga. O telefone é o (17) 3405-9670 – ramais 203 ou 204. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h.