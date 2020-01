A Santa Casa de Votuporanga informou que a UTI Neonatal possui 10 leitos, sendo sete para o SUS (Sistema Único de Saúde) e três particulares/convênios

publicado em 26/01/2020

A médica Lara Greghi explicou que mães são informadas sobre todas as decisões que serão tomadas com bebê (Foto:

Da redaçãoA médica Lara Galvani Greghi é a responsável pela UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga. Em mais de 12 anos frente ao setor, Lara e sua equipe receberam recentemente reconhecimento de seus trabalhos na Câmara Municipal.“Ela explicou que um diferencial do serviço é o acolhimento das famílias antes do nascimento do bebê. Assim que a gestante é internada, a equipe da UTI Neonatal com médico e enfermeira vão ao quarto da gestante e explicam sobre a possibilidade do bebê ser internado na UTI, esclarecem dúvidas das famílias, convidam os pais a conhecerem a UTI e a equipe que irá atendê-los. Com esta atitude, o enfrentamento das famílias se faz de maneira menos traumática.“Ao passarem a conviver na UTI Neonatal entre incubadoras, monitores e procedimentos médicos, Lara comenta que é natural que as mães talvez pensem que não conseguirão cuidar sozinhas do filho no momento da alta.Afim de minimizar este sentimento, a alta da criança começa a ser programada muito antes de acontecer. "Iniciamos um trabalho de envolver os pais no cuidado dos filhos em todos os aspectos, das trocas de fraldas às decisões terapêuticas para formarmos um time de sucesso", disse.“O tempo de internação de cada bebê na UTI Neonatal varia muito. A prioridade é que tenham alta assim que se tornem independentes dos cuidados intensivos, ou seja, mantenham a temperatura corpórea, alimentem-se pela boca e estejam ganhando peso de maneira satisfatória. Ao saírem da UTI Neonatal, os bebês seguem para o quarto, onde ainda permanecem de 24 a 48 horas no hospital para observação do bebê e da mãe como se estivessem em casa. “Caso surjam dúvidas, estamos aqui prontos para ajudar”, disse.“Quando os bebês recebem alta, continuam sendo acompanhados no AME de Votuporanga, que conta com uma logística específica para continuar atendendo cada caso.A Santa Casa de Votuporanga informou que a UTI Neonatal possui 10 leitos, sendo sete para o SUS (Sistema Único de Saúde) e três particulares/convênios.Atualmente existem 8 bebês internados.Em 2018, passaram pela UTI Neonatal 108 bebês. No ano passado foram 105. Do começo do ano até agora, 6.O hospital destacou que a UTI Neonatal está totalmente provida com equipamentos para atender as necessidades dos recém-nascidos.Os pais podem acompanhar o bebê das 8h às 20h, todos os dias. Os avós podem visitar todas as quartas-feiras, das 14h às 14h30 (dois avós, sem revezamento).O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabeniza toda a equipe. “A UTI Neonatal é um setor fundamental para nosso hospital e promove batalhas em prol da vida desses bebês. É um trabalho belo, que busca aproximar a família, de forma humanizada e acolhedora. Parabenizo a missão que é realizada por essa equipe, as vidas que já foram salvas e pela luta e cuidados, mostrando um verdadeiro gesto de doação”, disse. (KB)