Segundo o prefeito João Dado, o trevo de Parisi terá uma rotatória definida com padrão melhor e mais seguro

publicado em 08/12/2019

Deputado Carlão Pignatari, secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano Machado Neto e o prefeito João Dado (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA visita do secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, na manhã de ontem, reuniu em Votuporanga um grande número de prefeitos da região. Mais de 40 gestores públicos participaram de uma reunião com o secretário na Câmara Municipal. Entre os vários assuntos tratados pelo chefe da pasta, um dos destaques foi a determinação para uma intervenção no trevo de acesso ao município de Parisi, local de vários acidentes, um deles com cinco vítimas fatais na semana passada.Em relação ao trevo de Parisi, ele declarou: “imediatamente nós já combinamos com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que irá fazer uma intervenção no trevo para evitar o cruzamento perpendicular à via e fazer um projeto complementar, então tudo isso está sendo feito aqui para que a gente possa melhorar essas condições com mais segurança, com mais tranquilidade e garantir a fluidez na região”. Ao jornal A Cidade, Everson Grigolet, diretor regional do DER, explicou que um projeto será elaborado para que o local tenha mais segurança.Segundo o prefeito João Dado, o trevo de Parisi “terá uma rotatória definida com padrão melhor e mais seguro, eliminando o cruzamento em nível e garantindo mais segurança aos motoristas que trafegam pelo trecho”.A visita do secretário foi viabilizada pelo deputado estadual Carlão Pignatari. “É uma visita importante para a região, porque o secretário João Octaviano trabalha muito para melhorar a vida das pessoas que moram em São Paulo”, disse.Na reunião da Câmara, a mesa de lideranças foi formada também pelo presidente da Casa de Leis, vereador Mehde Meidão, prefeito João Dado, Everson Grigoleto (diretor regional do DER), Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha (provedor da Santa Casa), Celso Penha Vasconcelos (presidente da FEV) e pelo deputado estadual Itamar Borges.João Octaviano contou que sua intenção e do Governo de SP é resolver todas as questões pendentes em Votuporanga e região, como a questão da ponte da Péricles Belini (em direção a Nhandeara). “Então nós estamos conversando aqui, vendo todas essas questões para encaixarmos isso em um plano de desenvolvimento regional da malha rodoviária”, contou. A ação, acrescentou, faz parte de uma determinação do governador João Doria para que a região seja uma nova matriz logística do estado, iniciativa que é coordenada pelo vice-governador Rodrigo Garcia. “Dessa forma poderemos ter planos de desenvolvimento regionais com esse investimento, garantindo uma melhor questão econômica e de desenvolvimento para toda a região”, falou.