Durante a apresentação de mais de duas horas, promovida pela Cidade FM, foram realizados sorteio de brindes, chapéu e violão

publicado em 14/12/2019

A dupla Mazzo e Gabriel durante a entrega dos prêmios sorteados durante a noite de show (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUma apresentação de fim de ano com sucesso de público e animação. Assim foi denominado o show da dupla sertaneja Mazzo e Gabriel, promovida pela Cidade FM, na noite desta sexta-feira, na Concha Acústica em Votuporanga. A festa fez parte da programação de Festividades da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.Direto de Maringá (PR), os artistas desembarcaram em Votuporanga pela primeira vez e já participaram de uma entrevista animada na 94,7 na tarde desta sexta-feira, para esquentar e convidar a população para participar do show. Resultado? Concha Acústica lotada para o evento.A dupla subiu ao palco por volta das 21h30 e fez uma apresentação de mais de duas horas com um repertório autoral e de grandes nomes do universo sertanejo. O público pode prestigiar um show com música como “Casinha de Madeira’, faixa que dá o nome ao recente trabalho, além de outros sucessos.Os artistas ainda levantaram os ouvintes da Cidade FM com uma parte do show especialmente dedicado ao ‘modão’. E teve ainda quem subiu ao palco para uma participação no Buteko do Mazzo e Gabriel, onde os cantores reservaram um espaço para os fãs degustarem bebidas em boa companhia.‘Casinha de Madeira’ fez o diferencial do show de fim de ano da Cidade FM, já que a produção da dupla montou um cenário baseado na música de trabalho dos sertanejos. O cenário rústico garantiu o charme à apresentação com fenos e peças antigas de carro de boi, tudo para remeter a essência sertaneja.Para o público presente, a Cidade FMainda distribuiu alguns brindes, como camisetas e kits, além de sortear vales-pizzas da Bella Capri de Votuporanga. Outra grande atração foi o sorteio de um chapéu e um violão autografado por Mazzo e Gabriel.Almir Renato, morador do bairro Chácara Aviação, foi o sortudo que levou para casa o violão autografado. Já a vencedora do sorteio do chapéu foi a moradora do bairro Santa Amélia, Mariana Abrante de Campos.Uma noite inesquecível! A dupla Mazzo e Gabriel também recepcionou com muito carinho todos os fãs que foram até o camarim. A Cidade FM agradece aos artistas e toda a população por prestigiarem o evento.