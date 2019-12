Magda irá realizar festa beneficente, com renda para a Santa Casa; ingressos serão comercializados no Centro de Eventos

publicado em 06/12/2019

Muita música, ambiente familiar e solidariedade. Tudo isso e um pouco mais espera você e sua família neste sábado (7/12) no Centro de Eventos de Magda. O município está na agenda do final de semana com o Baile do Havaí em prol à Santa Casa de Votuporanga.A tradicional festa da cidade foi reformulada, com uma atração a mais: ajudar o Hospital, referência para 53 cidades da região. Após oito anos sem o evento, a Prefeitura e a Câmara apoiam a iniciativa de lazer que veio para ficar!Em edições anteriores, o Baile do Havaí auxiliava Assistência Social. Neste ano, com aval do prefeito Robinson Cassio Dourado, a meta é ajudar a Instituição e, ao mesmo tempo, trazer um pouco de entretenimento para a população Magdense e Região.O show da Banda Novo Estilo está previsto para início às 23h30, animando até as 4h! Além disso, o público poderá consumir cerveja, refrigerante, água e batidinhas. Uma praça de alimentação também será montada.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Magda entrou para o calendário de eventos do Hospital, com um formato mais tropical, para encerrar o ano muito bem. Agradecemos a todos os envolvidos, com a certeza de que será sucesso. Todo recurso é bem-vindo e fará a diferença em nossa assistência”, finalizou. Os ingressos serão comercializados no Baile com valor de R$30.