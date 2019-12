Arrastão do Bem finalizou o ano, beneficiando centenas de pacientes da Santa Casa

publicado em 30/12/2019

A Estratégia da Saúde da Família (ESF) e Centro de Saúde foram os pontos de coleta da ação (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Uma tonelada de alimentos. Com essa quantidade, Álvares Florence finaliza 2019 demonstrando toda sua união e solidariedade com aqueles que mais necessitam. Os voluntários realizaram Arrastão do Bem neste mês em prol à Santa Casa de Votuporanga.A Estratégia da Saúde da Família (ESF) e Centro de Saúde foram os pontos de coleta da ação. As doações foram feitas em 20 dias. “Já no dia 14, percorremos cada casa solicitando os mantimentos com apoio da Prefeitura e da Câmara”, contou a coordenadora Rosilda Batista da Silva.A dedicação de 20 pessoas abnegadas foi o diferencial. “Dividimos a cidade com equipe de saúde, para facilitar no contato com a comunidade. É impressionante o quanto que o povo contribui, especialmente quando se trata da Santa Casa”, complementou.Rosilda destacou a importância de colaborar. “A Instituição nos atende muito bem, é a nossa referência. Estamos sempre realizando leilões, ações, que possam beneficiar o Hospital, que tanto precisa. A demanda é grande”, afirmou.O nutricionista da Santa Casa, João Carlos Bragato, explicou a importância das doações. “Recebemos alimentos básicos como arroz, feijão e macarrão que nos ajudam a atender a nossa demanda. Servimos 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes e o Arrastão do Bem contribui grandemente para a elaboração dos cardápios”, disse.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Álvares Florence. “O município é muito parceiro do Hospital. A comunidade é muito voluntária e promove diversas atividades pensando em nossos assistidos. Encerrar o ano com uma tonelada de alimentos é motivo de muita felicidade e reflexo de generosidade”, concluiu.