Inscrições podem ser feitas até 30 de novembro e o valor foi substituindo pela doação de 1Kg de alimento

publicado em 14/11/2019

A prova consiste em uma redação, sendo que o desempenho nesta tarefa pode ser revertido em descontos que chegam a 50% (Foto: Reprodução)

A Faculdade Futura marcou para 1º de dezembro seu Vestibular Unificado 2020. Os interessados pelos cursos ofertados pela unidade de Votuporanga tem até as 12h do dia 30 de novembro, para efetuar sua inscrição, na sede da instituição, pelo telefone (17) 3405-1212 ou por meio do site www.faculdadefutura.com.br [1].A prova consiste em uma redação, sendo que o desempenho nesta tarefa pode ser revertido em descontos que chegam a 50%. Ou seja, quanto melhor avaliado for o aluno, mais desconto pode conseguir nas mensalidades do curso pretendido.De acordo com o diretor acadêmico da unidade, Profº. Dr. Daniel Carreira Filho, são esperados cerca de 300 novos alunos, tanto por meio do Vestibular Unificado quanto pelos Vestibulares Agendados, uma novidade que veio para facilitar o acesso à faculdade, nesta modalidade, o candidato que por algum motivo não puder comparecer ao local da prova no dia estipulado, pode entrar em contato com instituição e escolher uma nova data e horário para sua avaliação.Os cursos oferecidos são: Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia (graduação presencial); Logística e Gestão de Recursos Humanos (tecnólogo presencial) e Ciências Contábeis e Pedagogia (graduação EAD). Vale ressaltar que todos os cursos são reconhecidos pelo MEC, tendo inclusive recebido excelentes notas na última avaliação, especialmente Ciências Contábeis e Administração, que receberam nota 4, figurando entre um seleto grupo, no país.Ainda sobre os cursos oferecidos, vale lembrar que em breve a unidade de Votuporanga contará com Educação Física, projeto já aprovado pelo Ministério da Educação, que depende apenas da adaptação do espaço físico e formação do corpo docente.Quanto ao valor da inscrição ser substituindo pela doação de 1Kg de alimento não perecível, trata-se de uma forma da unidade Votuporanga ser coerente com um dos objetivos do grupo Faveni, do qual a Futura e mais 9 instituições no Brasil fazem parte, que é tornar o acesso e permanência do aluno na educação superior de qualidade, financeiramente mais acessível, que nada mais é do que democratizar a educação.