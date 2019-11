O livro escolhido foi “Jantar Secreto”, de Raphael Montes, um dos escritores convidados do Fliv

publicado em 22/11/2019

Neste domingo (24/11), o Clube de Leitura da Biblioteca Municipal “Castro Alves” promoverá mais um encontro de leitores, às 17h30, na própria biblioteca, localizada no piso 2 do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. O evento, mediado pelo bibliotecário André Ynada, Mestre em Ciência da Informação, é gratuito e não exige inscrição prévia.O livro escolhido para este encontro foi “Jantar Secreto”, de Raphael Montes, escritor que participou do Festival Literário de Votuporanga (FLIV) em outubro deste ano. A história fala sobre um grupo de jovens que deixa uma pequena cidade no Paraná para viver no Rio de Janeiro. Eles alugam um apartamento em Copacabana e fazem o possível para pagar a faculdade e manter vivos seus sonhos na capital fluminense. Mas o dinheiro está curto, e para sair do buraco, os amigos adotam uma estratégia heterodoxa: arrecadar fundos por meio de jantares secretos, divulgados pela internet para uma clientela exclusiva da elite carioca. A partir daí, eles se envolvem em uma espiral de crimes, descobrem uma rede de contrabando de corpos, matadouros clandestinos e grã-finos excêntricos, e levam ao limite uma índole perversa que jamais imaginaram existir em cada um deles.O livro “Jantar Secreto” está disponível para empréstimo na Biblioteca Municipal. Se você ainda não é sócio, basta apresentar um documento com foto e a carteirinha fica pronta na hora. Menores de 12 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis, que também devem apresentar um documento com foto.A Biblioteca Municipal “Castro Alves” fica situada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, no Parque da Cultura, em Votuporanga. O telefone é o (17) 3405-9670 – ramais 203 ou 204. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h. Mais informações pelo @culturaeturismoemvotuporanga.Raphael MontesRaphael Montes (1990, RJ) é advogado e escritor. Tem contos publicados em diversas antologias de mistério, inclusive na prestigiada revista americana Ellery Queen’s Mystery Magazine. Aos 20 anos, impressionou a crítica e público com Suicidas (Ed. Benvirá), um suspense policial finalista do Prêmio Machado de Assis 2012, da Biblioteca Nacional, e do prestigiado Prêmio São Paulo de Literatura 2013.Aos 24 anos publicou Dias Perfeitos (Ed. Companhia das Letras). O romance foi um fenômeno: teve os direitos de tradução vendidos para 22 países e foi escolhido como Livro do Mês na Amazon norte-americana. No exterior, o livro mereceu resenhas em jornais como The Guardian e Chicago Tribune, recebeu elogios de autores internacionais e foi considerado uma espécie de “irmãos Coen brasileiro”.Em 2015, Raphael publicou seu terceiro livro, O Vilarejo (Ed. Suma de Letras), um romance fix up de terror que fez grande sucesso entre o público jovem e mereceu comparações com Stephen King.Em 2016, publicou Jantar Secreto (Ed. Companhia das Letras), integrando a lista de mais vendidos daquele mês e com direitos de tradução vendidos para França, República Tcheca, Espanha e Polônia. Mais recentemente lançou Uma Mulher no Escuro (Ed. Companhia das Letras).Seus livros tiveram os direitos de adaptação vendidos para o cinema e estão em produção.Raphael também foi colunista do O Globo (2015-18), apresentou o “Trilha de Letras”, um programa semanal sobre literatura na TV Brasil. Além disso, escreve roteiros para cinema e TV; foi colaborador na novela “A regra do jogo” (Rede Globo-2015) e roteiristas em: série policial “Espinosa” (GNT-2015), série de terror “SUPERMAX” (Rede Globo-2016) e do filme “Praça Paris”, longa-metragem dirigido por Lucia Murat, entre outros.