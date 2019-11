Os números são de janeiro até outubro deste ano e foram divulgados pelo Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo

publicado em 08/11/2019

Os impostos pagos pela população votuporanguense neste ano foram maiores do que 2018 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Desde o início deste ano, os votuporanguenses já pagaram mais de R$ 62 milhões de impostos. Os números são referentes ao período de 1º de janeiro ao dia 31 de outubro e foram divulgados pelo Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. A população pagou um total de R$ 62.947.125,57.Durante o mesmo período do ano passado, Votuporanga arrecadou exatamente R$ 57.861.488,15. Fazendo um comparativo entre os meses deste ano com os meses de 2018 é possível perceber que a arrecadação tributária foi menor no ano passado, que gira em torno de R$ 5 milhões a menos.O último levantamento realizado pelo jornal A Cidade, no dia 15 de setembro, a cidade tinha arrecado um total de R$ 52.599.828,01. Percebe-se que do último balanço até o dia 31 de outubro, os munícipes pagaram a mais aproximadamente R$ 10 milhões de impostos.Em relação aos impostos pagos pelos contribuintes do Estado de São Paulo, foram arrecadados um total de R$ 762.050.699.363,80 de janeiro até outubro. Já no mesmo período do ano passado, a população do Estado pagou R$ 725.892.563.603,44, o que significa um aumento na quantidade de impostos, taxas e contribuições arrecadados neste ano.Já no Brasil, a população pagou mais R$ 2.062.084.038.775,65 bilhões de impostos referentes ao mês de janeiro até outubro. Comparando o mesmo período de 2018, também é notória a redução no valor arrecadado pelos brasileiros no ano passado, totalizando R$ 1.964.694.954.221,14 de impostos.O Impostômetro é um mecanismo criado pela Associação Comercial de São Paulo em 2005 e considera todos os valores arrecadados pelas três esferas de governo (municipal, estadual e federal) a título de tributos: impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e correção monetária. Os tributos são acompanhados desde o início do ano.