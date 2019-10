Evento, gratuito, será realizado nesta quinta-feira (dia 10), a partir das 8 horas, na Cidade Universitária

publicado em 08/10/2019

NIFEV promoverá manhã recreativa em comemoração ao Dia das Crianças (Foto: Unifev)

Nesta quinta-feira (dia 10), a UNIFEV promoverá uma manhã recreativa em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. O evento, totalmente gratuito, será realizado das 8h ao meio-dia, no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.Com a participação dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Nutrição e Pedagogia, a programação abrange uma série de atividades interativas, como danças, contação de histórias, apresentação de fantoches, pintura, futebol, corrida de saco e bambolê.Além disso, o evento contará com uma infraestrutura completa para receber as crianças e seus familiares, composta por carreta da alegria, pula-pula, multiparque, escorregador, piscina de bolinhas, pipoca, algodão doce, lanches e refrigerantes, entre outras surpresas.De acordo com o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, o objetivo é proporcionar uma manhã descontraída aos participantes, promovendo a interação entre os públicos interno e externo. “O evento está sendo organizado com muita dedicação por toda a equipe. É importante ressaltar, mais uma vez, que a UNIFEV sempre estará de portas abertas para toda a comunidade”.A iniciativa será realizada em parceria com o Colégio Unifev e a Rádio e TV Unifev, e com o apoio da Rádio Clube 92 e da Associação Comercial de Votuporanga (ACV).