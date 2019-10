Mais de 40 crianças são atendidas mensalmente no bairro Matarazzo em Votuporanga

publicado em 02/10/2019

Pastoral da Criança da Catedral completa 25 anos (Foto: Pastoral da Criança Votuporanga)

A Pastoral da Criança da Catedral Nossa Senhora Aparecida, da Diocese de Votuporanga, completou 25 anos no último mês. Para celebrar a data, foi realizada uma missa no último dia 21 de setembro (sábado).De acordo com a coordenadora da Pastoral da Criança da Catedral, Ana Paula Miamoto, são atendidas mais de 40 crianças mensalmente no bairro Matarazzo. “A paróquia atende uma comunidade. O objetivo é atender o maior número de pessoas, por um mundo sem mortes materno-infantis evitáveis e onde todas as crianças, mesmo as mais vulneráveis, viverão num ambiente favorável ao seu desenvolvimento.Durante os atendimentos, são realizadas orientações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania, fundamentadas na fé. A Pastoral da Criança busca mães que desejam ser acompanhadas desde a gravidez, utilizando orientações baseadas no Ministério da Saúde. “A cada visita para as famílias, nós atualizamos as informações sobre desenvolvimento e atendimentos dos serviços públicos básicos de saúde, fornecendo dados estatísticos para o Ministério da Saúde e Educação”, explicou a coordenadora.A data da primeira pesagem pela celebração da vida foi em 16 de outubro de 1994, após criação e formação dos líderes da Pastoral da Criança.Em Votuporanga, a Pastoral está instalada na Rua Dr. Joaquim Franco García, nº 1750, no bairro Jardim das Palmeiras I – Matarazzo.Diocese de VotuporangaSegundo dados da Pastoral da Criança Diocesana, atualmente, são atendidas mais de 1.100 crianças menores de seis anos, e cerca de 990 famílias são acompanhadas mensalmente em 44 comunidades. Os números são referentes ao primeiro trimestre deste ano.Pastoral da CriançaA Pastoral da Criança é reconhecida como uma das mais importantes organizações do mundo a trabalhar em programas voltados ao desenvolvimento integral das crianças, desde o ventre materno até os seis anos de idade. As atividades acontecem no contexto familiar e comunitário. Trata-se de um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).