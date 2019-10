O evento gratuito reuniu crianças e famílias de Votuporanga e região na praça São Bento, que ficou completamente lotada

publicado em 15/10/2019

Desde às 9h até às 13h, a diversão ficou por conta de brinquedos infláveis, pula-pula, carreta da alegria e outros (Foto: A Cidade)

Da redaçãoNo último sábado (12), a praça São Bento ficou totalmente lotada por crianças e famílias que compareceram na Festa das Crianças da Cidade FM. Uma manhã especial dedicada as famílias e crianças de Votuporanga e região. Um cenário de muita alegria, diversão e atividades. Tudo gratuito para a população. O evento foi realizado pela Cidade FM em parceria com a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social e Faculdade Futura.Desde às 9h até às 13h, a diversão da criançada ficou por conta de brinquedos infláveis, pula-pula, carreta da alegria, pintura facial, feira de troca de livros e gibis, teatro de fantoches, contação de histórias, oficina de caricatura infantil, pipoca, algodão doce, refrigerante, sorvetes e muita diversão e atividades.A alegria foi contagiante nos quatro cantos da praça. Mais de seis mil pessoas passaram pela praça São Bento durante as 4h do evento. Além da extensa programação pra criançada, a banda Zequinha de Abreu deu um verdadeiro show na praça apresentando as melhores músicas de seu repertório. As crianças presentes ainda concorreram a brindes e bicicletas que foram sorteados pela Cidade FM. Uma parceria com a VotuCiclo presenteou duas crianças com bicicletas. As pequenas Maria Paula Rodrigues e Mirella da Silva foram as contempladas do maior prêmio do dia.A organização do evento agradece a todos os presentes e também aos parceiros desta linda festa. A edição de 2020 da Festa das Crianças já começa a ser planejada e o evento promete ser ainda maior que este ano.Durante a Festa das Crianças, a Secretaria de Assistência Social esteve com uma equipe no local para uma ação que contempla as iniciativas do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), no âmbito do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).O secretário Emerson Pereira destacou o sucesso do evento e a importância de ver as crianças sempre brincando. “O lugar de criança é sempre brincando. Este evento fortalece ainda mais esta ideia. Diga não ao trabalho infantil, nossas crianças precisam crescer estudando e brincando. Essa linda festa mostra isso, como é gostoso ver a praça totalmente lotada de crianças e famílias”.Com o objetivo de incentivas a leitura desde a infância, a Faculdade Futura realizou durante a Festa das Crianças a 1ª Feira de Troca de Livros. Foi um verdadeiro sucesso entre a criançada, que trocou mais de 1.200 livros durante o evento. Atividades lúdicas como contação de histórias, oficina de caricatura infantil e teatro de fantoches também foram ofertados através da parceria com a Faculdade Futura.