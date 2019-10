Durante nove dias de festival, universitários, acompanhados de docentes, desenvolveram diversas iniciativas socialmente responsáveis

As iniciativas envolveram universitários e docentes da Instituição (Foto: Unifev)

Ao longo dos nove dias de extensa programação do Festival Literário de Votuporanga (Fliv) 2019, os cursos de graduação da UNIFEV promoveram um total de 60 horas de atividades. As iniciativas envolveram universitários e docentes da Instituição, que levaram seus conhecimentos práticos desenvolvidos no dia a dia acadêmico direto para a população presente no festival.Durante o evento, marcaram presença as graduações em Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Medicina – por meio de suas Ligas Acadêmicas e de seu Centro Acadêmico (CAMEV), Nutrição e Psicologia.Entre as ações realizadas, pode-se destacar as práticas de equilíbrio corporal com slackline e de ginástica laboral, exercícios voltados à terceira idade, participação na criação da cenografia do festival, aula de zumba, plantação de mudas, dicas de alimentação saudável, oficina de competências socioemocionais, orientações sobre primeiros socorros em casos de afogamentos e de prevenção ao câncer de mama (Outubro Rosa). Além disso, no último sábado (dia 26), o Circuito UNIFEV Saúde ofereceu, gratuitamente, para as pessoas aferições de pressão arterial, testes de nível de glicemia e orientações de promoção à saúde e bem-estar.Para a Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário de Votuporanga, Profa. Dra. Encarnação Manzano, é sempre um orgulho imenso abrir as portas da Instituição para iniciativas de fomento cultural como o Fliv, que trazem diversos benefícios para quem participa.“Nossos alunos já estão acostumados com o grande volume de atendimentos, oficinas e palestras que estamos envolvidos, o que mostra uma participação ativa da UNIFEV em todos os setores do nosso município e também da nossa região. Sem dúvidas, quem sai ganhando são as pessoas que recebem atendimentos e cada um dos estudantes que aprendem a profissão na prática, ao mesmo tempo em que ampliam seus repertórios em um dos mais notórios festivais literários do País”, finalizou.